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4 сентября

Новак назвал виновных в остановке «Северного потока»

Майк Габриелян

Вина за прекращение газовых поставок по «Северному потоку» лежит исключительно на ЕС, который ввел санкции в отношении России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Новак назвал виновных в остановке «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новак отметил, что западные страны своими санкциями сделали невозможными ремонт и обслуживание трубопровода

«Есть такая фраза - это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне», - сказал Новак.

По его словам, страны Евросоюза и Канада ввели санкции в отношении оборудования для трубопровода. Теперь он не может функционировать в должной степени. В итоге европейцы нарушили условия контракта по ремонту и транспортировке оборудования.

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Вице-премьер добавил, что одна турбина «Северного потока» по прежнему находится в Германии. Для ее эксплуатации ремонт должен соответствовать контракту.

Ранее в «Газпроме» заявили, что в силу технических причин сотрудники компании Siemens не могут приступить к ремонту турбин.

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