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4 сентября

Глава МИД Венгрии назвал Газпром надежным партнером

Деловая газета "Взгляд"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал Газпром надежным партнером и сообщил, что российская сторона сообщала, что доставит все законтрактованные объемы газа в Венгрию в случае технических проблем с северным и западным маршрутами поставок.

Глава МИД Венгрии назвал Газпром надежным партнером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«(В вопросе надежности Газпрома) надо полагаться на опыт. До сих пор Газпром был надежным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объеме каждый день по южному маршруту доставки. Все мы знаем о трудностях северной и западной систем поставок... В целом южный объем намного больше, поэтому каждый день прибывает примерно 88-90% законтрактованного объема. И вице-премьер (России Александр) Новак четко сказал мне, что те объемы, которые не могут быть доставлены по северной и западной линиям по техническим причинам, также будут нам доставлены», – сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV, сообщает РИА «Новости».

По мнению Сийярто, «нет нужды рассчитывать», что Газпром сам «перекроет кран и Венгрия не получит газа», хотя это и реально.

«(Южный) транзитный маршрут, по которому транспортируется российский газ, до сих пор работал хорошо... Контракты подписаны, они исправно выполняются до сих пор, транзитный маршрут безопасен, а страны, расположенные на нем, надежны. Поэтому я думаю, что мы смогли обеспечить максимально возможную безопасность, учитывая нынешние обстоятельства», – отметил он.

Ранее Сийярто заявлял, что подписан договор с Газпромом, согласно которому с 1 сентября страна будет получать дополнительно 5,8 млн кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Компании,Петер Сийярто,Газпром,
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