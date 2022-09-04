Глава МИД Венгрии назвал Газпром надежным партнером

«(В вопросе надежности Газпрома) надо полагаться на опыт. До сих пор Газпром был надежным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объеме каждый день по южному маршруту доставки. Все мы знаем о трудностях северной и западной систем поставок... В целом южный объем намного больше, поэтому каждый день прибывает примерно 88-90% законтрактованного объема. И вице-премьер (России Александр) Новак четко сказал мне, что те объемы, которые не могут быть доставлены по северной и западной линиям по техническим причинам, также будут нам доставлены», – сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV, сообщает РИА «Новости».