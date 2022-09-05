Именно европейские политики, принимавшие решения о санкциях, несут ответственность за остановку газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

«И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков счел абсурдным решение отказаться от сервисного обслуживания «Северного потока».

«Газпром» ранее сообщил о приостановке работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом турбины. Работа газопровода обеспечивается шестью турбинами, одна из которых является резервной.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло. Она отметила, что такой шаг позволит дать отпор Москве в вопросе манипулирования энергетическим рынком Европы.