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5 сентября

В Кремле назвали виновных в остановке «Северного потока»

Лера Букина

Именно европейские политики, принимавшие решения о санкциях, несут ответственность за остановку газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

«И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков счел абсурдным решение отказаться от сервисного обслуживания «Северного потока».

«Газпром» ранее сообщил о приостановке работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом турбины. Работа газопровода обеспечивается шестью турбинами, одна из которых является резервной.

"Газпром" полностью остановил "Северный поток"

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло. Она отметила, что такой шаг позволит дать отпор Москве в вопросе манипулирования энергетическим рынком Европы.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы не является пределом. По его словам, ожидается полная непредсказуемостей зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить расти

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