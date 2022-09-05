Костин нашел решение проблемы заблокированных активов россиян

Решить проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг можно путем предоставления возможности иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, приобретать у российских граждан зарубежные «ценные бумаги». Об этом заявил «Ведомостям» глава российского банка ВТБ Андрей Костин.

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«Разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях», — подчеркнул Костин.

Банкир отметил, что данная схема является паритетом по инвестициям иностранцев в наш рынок и россиян в западный. Разницу можно будет нивелировать за счет дополнительных мер, указал Костин. Речь, по его словам, идет о создании специальной компании и фонда, которые «примут» активы на себя.

Костин подчеркнул, что реализовать схему позволит запуск торговли такими бумагами и выкуп их инвесторами.

«Это должен быть регулируемый процесс», — отметил Костин.