Huawei вывезла из России своих сотрудников

Российское подразделение Huawei перенаправило часть сотрудников в Казахстан и Узбекистан. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание «Ведомости». Официально российский офис продолжает работу.

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Утверждается, что релокация началась еще весной 2022 года. Часть перевезенных сотрудников – китайцы, прибывшие в РФ в начале года. Их назначили ответственными за страны СНГ. Российских же сотрудников формально оформили как участников продолжительных командировок.

Отмечается, что СНГ является перспективным направлением для Huawei и некоторые эксперты называют решение китайского IT-гиганта правильным. Также собеседниками «Ведомостей» была высказана гипотеза, согласно которой вывоз сотрудников Huawei из РФ был мотивирован опасением китайской фирмы попасть под вторичные санкции США.

Какая судьба ожидает именно российский офис Huawei, не сообщается.