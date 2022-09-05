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5 сентября

Huawei вывезла из России своих сотрудников

Газета.Ruиещё 1

Российское подразделение Huawei перенаправило часть сотрудников в Казахстан и Узбекистан. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание «Ведомости». Официально российский офис продолжает работу.

Huawei вывезла из России своих сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что релокация началась еще весной 2022 года. Часть перевезенных сотрудников – китайцы, прибывшие в РФ в начале года. Их назначили ответственными за страны СНГ. Российских же сотрудников формально оформили как участников продолжительных командировок.

Отмечается, что СНГ является перспективным направлением для Huawei и некоторые эксперты называют решение китайского IT-гиганта правильным. Также собеседниками «Ведомостей» была высказана гипотеза, согласно которой вывоз сотрудников Huawei из РФ был мотивирован опасением китайской фирмы попасть под вторичные санкции США.

Какая судьба ожидает именно российский офис Huawei, не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» писала, что закрытие российского офиса Intel привело к задержке релиза фирменных видеокарт американской компании.

Компании,Intel,
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