В России предложили ввозить товары Disney по «серому» импорту

Ретейлеры сочли необходимым ввозить на территорию РФ товары Disney по «серому» импорту. Об этом сообщают «Известия».

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Это касается товаров, которые были созданы двумя компаниями в коллаборации. В частности, упоминается о конструкторе Lego в форме корабля стражей галактики Marvel. Издание напоминает, что Lego разрешено ввозить в страну по параллельному импорту, а Marvel, который принадлежит Disney, — запрещено.

Руководство компании Disney приняло решение окончательно уйти из России, в этой связи получить разрешение на ввоз не получится, отмечает издание.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила Минпромторг пояснить, как поступать с такой продукцией. Как указали в ведомстве, закон предполагает получение разрешения каждого лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак.

Сейчас в стране работают над возможностью добавления в перечень параллельного импорта дополнительных товарных знаков.