Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о запуске в стране промышленной ипотеки. Соответствующее заявление было сделано в понедельник на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

Ранее первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что как минимум 40% семей в РФ не способны взять ипотеку, несмотря на то, что в стране на выбор предоставляется много видов льготного кредитования. По ее словам, ипотечное кредитование - лучший способ улучшить жилищные условия. В стране доступны льготная семейная, сельская и дальневосточная ипотека.