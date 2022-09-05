Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о запуске в стране промышленной ипотеки. Соответствующее заявление было сделано в понедельник на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что у промпредприятий появится возможность брать кредиты на приобретение производственной недвижимости.
«По поручению президента правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности - это промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости», - подчеркнул он.
Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, наибольший объем льготного кредита по промышленной ипотеке будет составлять 500 млн рублей.
Ранее первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что как минимум 40% семей в РФ не способны взять ипотеку, несмотря на то, что в стране на выбор предоставляется много видов льготного кредитования. По ее словам, ипотечное кредитование - лучший способ улучшить жилищные условия. В стране доступны льготная семейная, сельская и дальневосточная ипотека.