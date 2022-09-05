Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

СМИ: IKEA продумывает отступление, чтобы вернуться в Россию

Лера Букина

Сотрудникам фабрик IKEA направляют неполную заработную плату. Заводы пребывают в «полупростое», сообщает Telegram-канал Readovka.

IKEA продумывает отступление, чтобы вернуться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания продумывает отступление, чтобы вернуться в Россию при удобном случае», - пишет автор статьи.

Отмечается, что работа фабрик IKEA в Тихвине, Новгороде и на Вятке возобновилась. Однако, как указано, они функционируют не в полную силу. По словам профсоюзного организатора Александра Илларионова, работники выходят на смены «неделя через неделю». Он подчеркнул, что им направляют в среднем 90% зарплаты.

«Те недели, которые они отрабатывают на заводе, ставка 100%, а те, которые находятся в простое, - 80%. Весной и летом им платили полный оклад», - пояснил Илларионов.

В компании полагают, что новый владелец будет найден максимум до февраля. Однако компания намерена продолжить работу на территории РФ, подчеркнул собеседник. Руководство намерено продать бизнес таким образом, чтобы «при удобном случае вернуться на российский рынок», указал Илларионов.

IKEA окончательно уходит из России

В середине августа сообщалось, что компания ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов IKEA в России, приступила к процессу ликвидации юридического лица.

Онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса закончилась 15 августа.

Компании,Ikea,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители