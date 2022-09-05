IKEA продумывает отступление, чтобы вернуться в Россию

Сотрудникам фабрик IKEA направляют неполную заработную плату. Заводы пребывают в «полупростое», сообщает Telegram-канал Readovka.
«Компания продумывает отступление, чтобы вернуться в Россию при удобном случае», - пишет автор статьи.
Отмечается, что работа фабрик IKEA в Тихвине, Новгороде и на Вятке возобновилась. Однако, как указано, они функционируют не в полную силу. По словам профсоюзного организатора Александра Илларионова, работники выходят на смены «неделя через неделю». Он подчеркнул, что им направляют в среднем 90% зарплаты.
«Те недели, которые они отрабатывают на заводе, ставка 100%, а те, которые находятся в простое, - 80%. Весной и летом им платили полный оклад», - пояснил Илларионов.
В компании полагают, что новый владелец будет найден максимум до февраля. Однако компания намерена продолжить работу на территории РФ, подчеркнул собеседник. Руководство намерено продать бизнес таким образом, чтобы «при удобном случае вернуться на российский рынок», указал Илларионов.
В середине августа сообщалось, что компания ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов IKEA в России, приступила к процессу ликвидации юридического лица.
Онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса закончилась 15 августа.