IKEA продумывает отступление, чтобы вернуться в Россию

Отмечается, что работа фабрик IKEA в Тихвине, Новгороде и на Вятке возобновилась. Однако, как указано, они функционируют не в полную силу. По словам профсоюзного организатора Александра Илларионова, работники выходят на смены «неделя через неделю». Он подчеркнул, что им направляют в среднем 90% зарплаты.