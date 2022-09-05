«Новатэку» разрешили купить долю Total в «Тернефтегазе»

Президент России Владимир Путин позволил «Новатэку» приобрести долю Total в «Тернефтегазе». Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, отмечается, что УГМК может выкупить некоторые активы «Петропавловска».
Весной Total приняла решение не продлевать имеющиеся контракты на закупку российской нефти и не заключать новые. Кроме того, сообщалось, что компания намерена прекратить инвестиции в проект «Арктик СПГ-2». Руководство компании определило четкие принципы по управлению связанным с Россией бизнесом. Также сообщалось о планах Total соблюдать все санкционные ограничения и постепенно приостанавливать работу в РФ. На Total оказывали давление британские акционеры компании.
TotalEnergies является владельцем 19,4% акций НОВАТЭКа, а также доли в его ключевых проектах — 20% в «Ямал СПГ» и 10% в «Арктик СПГ 2». Компания отмечала, что в связи с российским законодательством не сможет найти покупателей не из России для своих миноритарных долей в российском бизнесе.