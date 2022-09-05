«Новатэку» разрешили купить долю Total в «Тернефтегазе»

Президент России Владимир Путин позволил «Новатэку» приобрести долю Total в «Тернефтегазе». Об этом сообщает ТАСС.

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Кроме того, отмечается, что УГМК может выкупить некоторые активы «Петропавловска».

Весной Total приняла решение не продлевать имеющиеся контракты на закупку российской нефти и не заключать новые. Кроме того, сообщалось, что компания намерена прекратить инвестиции в проект «Арктик СПГ-2». Руководство компании определило четкие принципы по управлению связанным с Россией бизнесом. Также сообщалось о планах Total соблюдать все санкционные ограничения и постепенно приостанавливать работу в РФ. На Total оказывали давление британские акционеры компании.