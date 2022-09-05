Стало известно новое название магазинов Reebok в России

Магазины спортивной одежды Reebok в России переименовали в Sneaker BOX. Об этом пишет Mash.

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«Sneaker BOX. Так теперь будут называться магазины Reebok в России», — сообщил Telegram-канал.

В марте 2022 года магазины Reebok приостановили свою работу на территории России. В мае турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение Reebok. В августе сообщалось, что турецкий холдинг ищет возможности для продажи американского бренда.