Стало известно новое название магазинов Reebok в России

Магазины спортивной одежды Reebok в России переименовали в Sneaker BOX. Об этом пишет Mash.
«Sneaker BOX. Так теперь будут называться магазины Reebok в России», — сообщил Telegram-канал.
В марте 2022 года магазины Reebok приостановили свою работу на территории России. В мае турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение Reebok. В августе сообщалось, что турецкий холдинг ищет возможности для продажи американского бренда.
В прошлом месяце в СМИ также появлялись сообщения, что Reebok возвращается в Россию. Участникам программы лояльности Reebok пришли письма с запросом на передачу данных турецкому холдингу FLO Retailing, как писал Telegram-канал «Моя Москва».