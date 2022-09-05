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20 часов назад

Магазины Reebok в России будут называться Sneaker BOX

Газета.Ruиещё 4

Магазины спортивной одежды Reebok в России переименовали в Sneaker BOX. Об этом пишет Mash.

Стало известно новое название магазинов Reebok в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Sneaker BOX. Так теперь будут называться магазины Reebok в России», — сообщил Telegram-канал.

В марте 2022 года магазины Reebok приостановили свою работу на территории России. В мае турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение Reebok. В августе сообщалось, что турецкий холдинг ищет возможности для продажи американского бренда.

В прошлом месяце в СМИ также появлялись сообщения, что Reebok возвращается в Россию. Участникам программы лояльности Reebok пришли письма с запросом на передачу данных турецкому холдингу FLO Retailing, как писал Telegram-канал «Моя Москва».

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