«Газпром» назвал причины, по которым невозможно эксплуатировать турбины "Портовой"

«Газпром» опубликовал в своем официальном Telegram-канале заявление о несоответствии состояния газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) компрессорной станции «Портовая» требованиям российского законодательства.

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Отмечается, что во время проведения регламентных работ были обнаружены неполадки в работе ГПА №24. В частности, специалисты зафиксировали утечки масла.

В пресс-службе подчеркнули, что 2 сентября 2022 года Ростехнадзор РФ выписал компании предостережение. В нем было указано на недопустимость нарушения обязательных требований к эксплуатации газовой инфраструктуры.

Сотрудники ведомства потребовали принять необходимые меры, приостановить работу КС. Специалисты уточнили, что дальнейшее использование турбины «без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции».

В «Газпроме» подчеркнули, что температура рабочих поверхностей может достигать свыше 300 градусов Цельсия, а возгорание масла происходит при 280 градусах.

В пресс-службе напомнили, что в июле 2022 года представители Siemens при проведении регламентных работ не обнаружили утечку масла, что подтверждается официальными документами.

Вместе с тем, ранее подобные проблемы наблюдались на ГПА №14 (двигатель №120). Соответственно, считают специалисты компании, «наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».

В компании напомнили также о требованиях федеральных законов, согласно которым организация обязана «приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта» в опасных ситуациях, а также принимать меры для предотвращения взрывов и пожаров.