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6 часов назад

В Кремле назвали препятствие ремонту «Северного потока»

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения, которые Запад ввел против России, мешают ремонтным работам на «Северном потоке». Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга, передают «Известия».

«Введенные Западом санкции сделали неработоспособной систему обслуживания узлов и агрегатов, необходимых для прокачки газа», - подчеркнул представитель Кремля.

Он указал на то, что сейчас ремонтное обслуживание турбины «Северного потока» не осуществляется. Песков возложил ответственность за текущую ситуацию на Европу.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что ограничения, введенные против России, сделали невозможным проведение капитального ремонта турбин на отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток» - КС «Портовая».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что именно европейские политики, принимавшие решения о санкциях, несут ответственность за остановку газопровода «Северный поток». По его словам, «именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию».

Компании,Алексей Миллер,Дмитрий Песков,Газпром,
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