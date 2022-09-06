В Кремле назвали препятствие ремонту «Северного потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения, которые Запад ввел против России, мешают ремонтным работам на «Северном потоке». Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга, передают «Известия».

«Введенные Западом санкции сделали неработоспособной систему обслуживания узлов и агрегатов, необходимых для прокачки газа», - подчеркнул представитель Кремля.

Он указал на то, что сейчас ремонтное обслуживание турбины «Северного потока» не осуществляется. Песков возложил ответственность за текущую ситуацию на Европу.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что ограничения, введенные против России, сделали невозможным проведение капитального ремонта турбин на отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток» - КС «Портовая».