Названа дата окончательного закрытия H&M в России

H&M закроет двери для посетителей 30 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что поставки уменьшились, на полках не остается вещей, а в регионах и вовсе не удается что-либо приобрести.

«Все работники сегодня получили письмо, в котором говорится: магазины закроют для покупателей 30 ноября, а далее 2 недели будут вывозить оборудование. Маленькие точки могут прикрыть раньше, уже в начале октября. За 30 дней до даты X с каждым будет подписано расторжение трудового договора», - пишет автор публикации.

Отмечается, что объем поставок сократился в 3–4 раза. В связи с высоким спросом на ряд товаров ассортимента хватит на 7 недель, указывает Mash, ссылаясь на руководство.

Также сообщается, что в небольших региональных магазинах развешивают постеры с датой закрытия. Так, со следующей недели закроются точки в ЦДМ, Химках и «Рио Дмитровка», подчеркивает автор.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что шведский ретейлер H&M, объявивший об уходе с российского рынка, занялся поисками новых сотрудников.