ВТБ планирует развивать платежи в "мягких" валютах

"С точки зрения платежных сервисов нам ничего другого не остается, кроме развития платежей в "мягких" валютах, и в том числе в валюте Китайской Народной Республики. <…> Безусловно, будем развивать и платежи в "мягких" валютах в другие юрисдикции, у нас на очереди достаточно большой пайплайн такого рода стран, куда бы мы хотели нашим клиентам дать возможность осуществлять платежи", - сказал Печатников.