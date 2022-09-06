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2 часа назад

ВТБ планирует развивать платежи в "мягких" валютах

ТАСС

ВТБ планирует развивать денежные переводы в "мягких" валютах, в том числе в другие страны, у банка широкий выбор юрисдикций для этого, заявил заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

ВТБ планирует развивать платежи в «мягких» валютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С точки зрения платежных сервисов нам ничего другого не остается, кроме развития платежей в "мягких" валютах, и в том числе в валюте Китайской Народной Республики. <…> Безусловно, будем развивать и платежи в "мягких" валютах в другие юрисдикции, у нас на очереди достаточно большой пайплайн такого рода стран, куда бы мы хотели нашим клиентам дать возможность осуществлять платежи", - сказал Печатников.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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