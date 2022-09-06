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35 минут назад

«Газпром» перейдет на расчеты в юанях и рублях с Китаем

Лера Букина

«Газпром» и китайская CNPC договорились о переводе оплаты за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российской компании.

«Газпром» изменил валюту расчета за поставки в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Покупателей из недружественных стран ранее обязали платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли.

6 сентября прошла рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна в дистанционном формате. Обсуждение проходило в рамках Восточного экономического форума – 2022.

«В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному Договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях», - отметила компания.

Как заявил Миллер, новый механизм оплаты является взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением. Благодаря новому подходу проведение расчетов упростится, отметил он. Также это «даст дополнительный импульс развитию наших экономик, указал Миллер.

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Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» стартовали в конце 2019 года.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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