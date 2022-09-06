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23 часа назад

В H&M уточнили условие закрытия магазинов в России

Мария Иванова

Российские магазины H&M будут открыты до тех пор, пока не распродадут большую часть стока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что H&M закроет свои магазины в РФ к 30 ноября.

18 июля H&M объявила о решении полностью уйти из России. В компании заявили, что бизнес в РФ невозможно продолжать из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, и «непредсказуемости будущего».

В H&M уточнили дату начала распродажи

В августе сеть на время открыла свои магазины в стране, чтобы распродать оставшиеся товары. Онлайн-магазин H&M при этом не заработал.

Компании,
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