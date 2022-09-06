Крупнейшее газовое предприятие выставили на продажу в Европе

Англо-голландская Shell и американская ExxonMobil приступили к продаже совместного предприятия (СП) NAM. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и источники в отрасли.

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Напомним, что NAM - оператор газового месторождения Гронинген в Нидерландах. Предполагается, что от сделки будут выручены свыше миллиарда долларов.

«Shell и Exxon Mobil выставили на продажу одно из крупнейших и старейших предприятий по добыче природного газа в Европе», — указывает агентство.

По словам источников в промышленности, цена активов СП может колебаться в диапазоне 1-1,5 млрд долларов.

Shell и Exxon ранее приступили к процессу продажи шельфовых газовых активов NAM. В их числе - месторождения и около 20 морских платформ, а также сеть трубопроводов и три перерабатывающих завода.