Крупнейшее газовое предприятие выставили на продажу в Европе

Англо-голландская Shell и американская ExxonMobil приступили к продаже совместного предприятия (СП) NAM. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и источники в отрасли.
Напомним, что NAM - оператор газового месторождения Гронинген в Нидерландах. Предполагается, что от сделки будут выручены свыше миллиарда долларов.
«Shell и Exxon Mobil выставили на продажу одно из крупнейших и старейших предприятий по добыче природного газа в Европе», — указывает агентство.
По словам источников в промышленности, цена активов СП может колебаться в диапазоне 1-1,5 млрд долларов.
Shell и Exxon ранее приступили к процессу продажи шельфовых газовых активов NAM. В их числе - месторождения и около 20 морских платформ, а также сеть трубопроводов и три перерабатывающих завода.
В прошлом году морские и наземные активы NAM, которые выставили на продажу, позволяли производить около 2,4 млн кубометров природного газа в день. Допускается наращивание добычи до 2,8 млн кубометров газа в сутки при условии дальнейших инвестиций.