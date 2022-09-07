Амстердам пошел навстречу «Газпрому»

Власти Нидерландов разрешили некоторым городам, среди которых и Гаага, пользоваться заключенными с дочерней компанией «Газпрома» контрактами, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер».

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Речь идет как минимум о сроке до 1 января 2023 года. Введенные Европейским союзом ограничения против Москвы предполагают, что правительствам и государственным органам ЕС необходимо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября текущего года. Гаага пытается заменить поставки от «Газпрома», однако ранее это не привело к успеху.

Некоторые городские советы в Нидерландах из-за трудностей при поиске альтернатив энергоносителям из России также попросили правительство временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза. Согласно письму нидерландского министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена в адрес парламента страны, городам позволят пользоваться контрактами как минимум до начала следующего года.