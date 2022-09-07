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13 часов назад

Амстердам пошел навстречу «Газпрому»

Елена Прошина

Власти Нидерландов разрешили некоторым городам, среди которых и Гаага, пользоваться заключенными с дочерней компанией «Газпрома» контрактами, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер».

Амстердам пошел навстречу «Газпрому»
Фото: ТАССТАСС

Речь идет как минимум о сроке до 1 января 2023 года. Введенные Европейским союзом ограничения против Москвы предполагают, что правительствам и государственным органам ЕС необходимо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября текущего года. Гаага пытается заменить поставки от «Газпрома», однако ранее это не привело к успеху.

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Некоторые городские советы в Нидерландах из-за трудностей при поиске альтернатив энергоносителям из России также попросили правительство временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза. Согласно письму нидерландского министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена в адрес парламента страны, городам позволят пользоваться контрактами как минимум до начала следующего года.

Йеттен отмечает, что кабмин считает, что немецкая дочерняя компания «Газпрома» подпадает под европейские ограничения в отношении России, но требует разъяснений от Еврокомиссии, так как правительство ФРГ не обладает правом собственности на акции компании, а, значит, она подпадает под режим санкций. Йеттен назвал компанию «принадлежащей России».

Компании,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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