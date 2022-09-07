Греф: Сбербанк вышел на прибыльный трек

Сбербанк вышел на прибыльный трек и ожидает позитивный финансовый результат во втором полугодии, заявил на онлайн пресс-конференции в рамках ВЭФ-2022 глава кредитной организации Герман Греф.

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«В принципе все идет по плану. Мы, действительно, вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на прибыльный трек», — сказал глава Сбербанка.

По его словам, банк уже почти полностью сформировал необходимые резервы, при этом объем создания резервов в августе вернулся на докризисный уровень. Греф также отметил, что Сбербанк практически перестал использовать какие-либо льготы Центробанка в целях регулятивного учета.

Глава Сбербанка сообщил, что банк адаптируется к новой реальности и активно меняет бизнес-модель, поэтому вторая половина года, согласно его ожиданиям, будет «складываться значительно более позитивно».