Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отложил покупку компании Twitter в ожидании речи президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.

Так, в ходе судебного заседания была обнародована переписка Маска с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley.

8 мая 2022 года бизнесмен написал ему, что хотел бы приостановить сделку и сначала дождаться речи Путина.

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к Третьей мировой войне», - написал тогда Маск. Его сообщение на слушаниях зачитал адвокат.

Таким образом, это доказывает, что бизнесмен отказался покупать соцсеть из-за опасений за личные финансы, а не из-за несоблюдения Twitter своих обязательств.