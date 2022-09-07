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6 часов назад

Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина

Елена Прошина

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отложил покупку компании Twitter в ожидании речи президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.

Так, в ходе судебного заседания была обнародована переписка Маска с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley.

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8 мая 2022 года бизнесмен написал ему, что хотел бы приостановить сделку и сначала дождаться речи Путина.

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к Третьей мировой войне», - написал тогда Маск. Его сообщение на слушаниях зачитал адвокат.

Таким образом, это доказывает, что бизнесмен отказался покупать соцсеть из-за опасений за личные финансы, а не из-за несоблюдения Twitter своих обязательств.

Напомним, 9 мая в День победы Владимир Путин в своей речи поздравил военных с праздником и рассказал о причинах начала спецоперации на Украине. Он также затронул тему международных событий и давления на Россию, которые предшествовали этому решению. В своей речи Путин не поднимал тему Третьей мировой войны.

Компании,Илон Маск,Владимир Путин,SpaceX,
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