«Все идет по плану»: Греф спрогнозировал позитивный результат Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк уже вышел на прибыльный трек и ему не понадобится докапитализация за счет государства. Об этом он заявил на онлайн пресс-конференции, прошедшей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Сбербанк перестал использовать регуляторные послабления Центробанка и почти завершил формирование резервов, отметил Греф.

«В принципе все идет по плану. Мы, действительно, вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на трек прибыльный. <…> Можно считать, что ситуация стабилизировалась, мы пережили сложные времена», - сказал Греф.

Он подчеркнул, что 2022-й будет невозможно сравнить с предыдущими по финансовым результатом, но в то же время он будет не таким плохим, как казалось в начале года.

По словам Грефа, в июле - августе объем выдач корпоративных кредитов приблизился к уровню 2021 года, а потребительские кредиты и ипотеки вернулись к докризисным показателям.

Греф рассказал, что Сбербанк поменял свою международную стратегию - банк ориентирован на транзакционную деятельность, планов расширять присутствие за рубежом нет.

Также глава банка заявил, что со временем влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу рубля и юаня, а Китай станет крупнейшим российским партнером.