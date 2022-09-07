«Можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то дайте, в конце-концов. Это наше имущество. Мы должны понимать его правовой статус и техническое состояние. Но ничего не дают (…) Сами натворили дел и не знают, что делать. Загнали себя в санкционный тупик. Выход - один! В Германии выходят демонстрации с требованием включить «Северный поток - 2». Мы разделяем эти требования потребителей», - заметил российский лидер.