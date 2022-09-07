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4 часа назад

«Только кнопку нажать»: Путин высказался о запуске «Северного потока – 2»

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин заявил о том, что газопровод «Северный поток – 2» построен не зря и при необходимости может быть включен, для этого достаточно «только кнопку нажать». Об этом пишет РИА Новости.

«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, обходя транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу. 10 сентября 2021 года «Газпром» официально заявил о завершении строительства трубопровода. Однако 22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс его сертификации. Сейчас проект заморожен.

«Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток – 2"», - заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

При этом глава государства назвал «чушью» и «бредом» обвинения в использовании «Северного потока» в качестве энергетического оружия. Он напомнил, что для возвращения турбины газопровода после ремонтных работ, необходимо внесение изменений в контракт, однако запросы «Газпрома» игнорируются.

«Можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то дайте, в конце-концов. Это наше имущество. Мы должны понимать его правовой статус и техническое состояние. Но ничего не дают (…) Сами натворили дел и не знают, что делать. Загнали себя в санкционный тупик. Выход - один! В Германии выходят демонстрации с требованием включить «Северный поток - 2». Мы разделяем эти требования потребителей», - заметил российский лидер.

Ранее «Газпром» объявил об остановке газопровода «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины были выявлены неисправности и до их устранения работа газопровода невозможна. При этом обслуживать газопровод мешают западные санкции.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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