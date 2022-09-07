Путин дал совет лишившимся яхт и счетов бизнесменам

Если бы российские бизнесмены держали свои счета и яхты в России, они бы не их не лишились. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

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«Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что из данной ситуации следует извлечь урок всем. По его словам, «правы оказались» те, кто не держал ничего «за бугром». Президент добавил, что «предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует высшую ответственность перед страной».

Начало спецоперации на Украине спровоцировало санкционную волну против России. Западные страны начали арестовывать имущество подсанкционных российских бизнесменов, в частности, их яхты.