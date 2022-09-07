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1 час назад

Путин дал совет лишившимся яхт и счетов бизнесменам

Лера Букина

Если бы российские бизнесмены держали свои счета и яхты в России, они бы не их не лишились. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Путин дал совет лишившимся яхт и счетов бизнесменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что из данной ситуации следует извлечь урок всем. По его словам, «правы оказались» те, кто не держал ничего «за бугром». Президент добавил, что «предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует высшую ответственность перед страной».

Начало спецоперации на Украине спровоцировало санкционную волну против России. Западные страны начали арестовывать имущество подсанкционных российских бизнесменов, в частности, их яхты.

Сегодня МИД РФ сообщило о внесении военного руководства Европейского союза и других лиц в санкционный список в качестве ответных мер на персональные санкции.

Компании,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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