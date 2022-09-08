«Аэрофлот» решил купить сотни российских самолетов

Компания «Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-New и 40 Ту-214, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

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По словам эксперта, сейчас проходят сертификационные испытания на МС-21-310. Самолеты оснащены двигателями и композитным крылом отечественного производства. В дальнейшем планируется последовательно импортозамещать различные системы самолета. Полностью замещенная версия появится к концу 2024 года, передает канал «360».

Кроме того, сообщается о создании полностью импортозамещенной версии Superjet, которая получила название Superjet-New, сертификация намечена на 2023 год. Ожидается, что уже в следующем году «в высоком темпе» пройдут летные испытания, что позволит поставить первые машины «Аэрофлоту» в конце года.

А самолеты Ту-214 уже серийно производятся в Казани, правда, преимущественно для крупных госзаказчиков.

«В компоновке с пассажирским салоном они только запущены в производство. Но ранее Ту-214 уже выполняли полеты в российских авиакомпаниях и зарекомендовали себя достаточно хорошо, в том числе на линии Москва – Хабаровск, одной из наиболее протяженных и загруженных в России», – отметил Олег Пантелеев.

По его словам, по площади производственных площадок Россия не уступает ведущим авиастроительным державам. В стране продолжится техническое перевооружение заводов, которые задействуют в поставках и финальной сборке самолетов, будут развиваться их производственные возможности, но остро стоит вопрос об увеличении численности производственных рабочих.