«Газпром» сообщил о резком падении закупок газа Европой

«Газпром» рассказал в своем официальном Telegram-канале о том, что Евросоюз сократил импорт российского газа на 48%.

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В пресс-службе уточнили, что анализировали только данные по странам ЕС. С учетом Великобритании, поставки газа в Европу уменьшились в общей сложности на 49%.

Напомним, что европейские государства пытаются добиться энергонезависимости от России. Они стремятся найти на рынке голубого топлива других поставщиков, диверсифицировать систему поставок. В частности, обращаются к Азербайджану.