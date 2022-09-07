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13 часов назад

«Газпром» сообщил о двукратном сокращении закупок газа Европой

Илья Родин

«Газпром» рассказал в своем официальном Telegram-канале о том, что Евросоюз сократил импорт российского газа на 48%.

«Газпром» сообщил о резком падении закупок газа Европой
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе уточнили, что анализировали только данные по странам ЕС. С учетом Великобритании, поставки газа в Европу уменьшились в общей сложности на 49%.

Напомним, что европейские государства пытаются добиться энергонезависимости от России. Они стремятся найти на рынке голубого топлива других поставщиков, диверсифицировать систему поставок. В частности, обращаются к Азербайджану.

Страна ЕС изменила позицию по потолку цен на газ из России

Баку идет им навстречу, но заявляет, что не пытается конкурировать с «Газпромом». По словам азербайджанских официальных лиц, у страны есть своя ниша. В частности, нефть поставляется в Болгарию и Италию.

Компании,Газпром,ЕС,
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