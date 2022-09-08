Госкомпании обяжут составить план избавления от «токсичных» валют

Правительство РФ готовит директиву, которая обяжет госкомпании разработать планы действий по избавлению от "токсичных" валют, сообщил в интервью РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Банк России в августе опубликовал доклад о новых направлениях регулирования финсектора в условиях санкций, где предложил идею о директивной дедолларизации балансов госкомпаний. Минфин тогда не поддержал эту идею.
"Сейчас мы это обсудили в правительстве, и правительство поддержало [идею] в несколько другом формате. Мы в итоге готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать", - сказал Моисеев.
По словам замглавы Минфина, компании смогут по-разному реализовать это.
"Кто-то, может, импорт закупит, кто-то облигации погасит", - отметил он.
Замминистра пояснил, почему после предложения ЦБ Минфин не поддержал эту идею.
"Мы исходили из того, что предлагается заставить компании кому-то эту валюту продать. Вопрос: кому и не получится ли так, что в ситуации отсутствия спроса на валюту это только укрепит дополнительно курс? Поэтому мы посчитали такое решение достаточно малоэффективным", - сообщил Моисеев.