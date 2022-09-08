Госкомпании обяжут составить план избавления от «токсичных» валют

"Сейчас мы это обсудили в правительстве, и правительство поддержало [идею] в несколько другом формате. Мы в итоге готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать", - сказал Моисеев.