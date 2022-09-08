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2 часа назад

Кабмин обяжет госкомпании продумать планы избавления от "токсичных" валют

Правительство РФ готовит директиву, которая обяжет госкомпании разработать планы действий по избавлению от "токсичных" валют, сообщил в интервью РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Госкомпании обяжут составить план избавления от «токсичных» валют
Фото: PexelsPexels

Банк России в августе опубликовал доклад о новых направлениях регулирования финсектора в условиях санкций, где предложил идею о директивной дедолларизации балансов госкомпаний. Минфин тогда не поддержал эту идею.

"Сейчас мы это обсудили в правительстве, и правительство поддержало [идею] в несколько другом формате. Мы в итоге готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать", - сказал Моисеев.

По словам замглавы Минфина, компании смогут по-разному реализовать это.

"Кто-то, может, импорт закупит, кто-то облигации погасит", - отметил он.

Замминистра пояснил, почему после предложения ЦБ Минфин не поддержал эту идею.

"Мы исходили из того, что предлагается заставить компании кому-то эту валюту продать. Вопрос: кому и не получится ли так, что в ситуации отсутствия спроса на валюту это только укрепит дополнительно курс? Поэтому мы посчитали такое решение достаточно малоэффективным", - сообщил Моисеев.

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