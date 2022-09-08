Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG - оператора газопровода «Северный поток-2» - приостановили до января 2023 года. Об этом говорится в официальном торговом бюллетене Швейцарии.
Отмечается, что временный мораторий на выплату займов компании был продлен на четыре месяца по просьбе Nord Stream 2 AG. Статус компании Transliq AG сне изменился – она по-прежнему является временной управляющей.
Приостановка банкротства будет активна с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.
Сертификация газопровода «Северный поток-2» была заморожена властями Германии из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. За таким шагом последовали санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Руководство компании решило уволить всех работников. Весной суд кантона Цуг принял решение приостановить процедуру банкротства компании до 10 сентября.
Ранее издание Spiegel, ссылаясь на внутренний документ фракции, сообщило, что представители фракции бундестага «Свободные демократы» сочли необходимым демонтировать российский газопровод «Северный поток — 2» в срочном порядке.