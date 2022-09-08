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2 часа назад

Банкротство Nord Stream 2 AG приостановили

Лера Букина

Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG - оператора газопровода «Северный поток-2» - приостановили до января 2023 года. Об этом говорится в официальном торговом бюллетене Швейцарии.

Отмечается, что временный мораторий на выплату займов компании был продлен на четыре месяца по просьбе Nord Stream 2 AG. Статус компании Transliq AG сне изменился – она по-прежнему является временной управляющей.

Приостановка банкротства будет активна с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Сертификация газопровода «Северный поток-2» была заморожена властями Германии из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. За таким шагом последовали санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Руководство компании решило уволить всех работников. Весной суд кантона Цуг принял решение приостановить процедуру банкротства компании до 10 сентября.

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Ранее издание Spiegel, ссылаясь на внутренний документ фракции, сообщило, что представители фракции бундестага «Свободные демократы» сочли необходимым демонтировать российский газопровод «Северный поток — 2» в срочном порядке.

Компании,Бундестаг,
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