Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG - оператора газопровода «Северный поток-2» - приостановили до января 2023 года. Об этом говорится в официальном торговом бюллетене Швейцарии.

Отмечается, что временный мораторий на выплату займов компании был продлен на четыре месяца по просьбе Nord Stream 2 AG. Статус компании Transliq AG сне изменился – она по-прежнему является временной управляющей.

Приостановка банкротства будет активна с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Сертификация газопровода «Северный поток-2» была заморожена властями Германии из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. За таким шагом последовали санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Руководство компании решило уволить всех работников. Весной суд кантона Цуг принял решение приостановить процедуру банкротства компании до 10 сентября.