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12 часов назад

В ЦБ нашли способ возместить потери попавших под санкции инвесторов

Лера Букина

Банк России рассматривает вопрос создания фонда компенсации для инвесторов, которые столкнулись с блокировкой активов западными странами. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Московском финансовом форуме, передает агентство «Прайм».

ЦБ нашел способ вернуть россиянам замороженные средства
Фото: ТАССТАСС

«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов», — подчеркнула она.

Набиуллина сообщила о необходимости сдвигать с места проблему замороженных активов. По ее словам, среди важных задач – возвращение доверия инвесторов.

Набиуллина сделала заявление об изменении российской экономики

Санкционная кампания против РФ последовала за началом спецоперации России на Украине. Запад начал вводить жесткие рестрикции, которые затронули различные отрасли российской экономики. В частности, страны начали замораживать финансовые активы брокеров и запретили сотрудничество с ними американским и европейским компаниям.

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