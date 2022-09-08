ЦБ нашел способ вернуть россиянам замороженные средства

«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов», — подчеркнула она.