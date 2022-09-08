ЦБ нашел способ вернуть россиянам замороженные средства

Банк России рассматривает вопрос создания фонда компенсации для инвесторов, которые столкнулись с блокировкой активов западными странами. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Московском финансовом форуме, передает агентство «Прайм».
«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов», — подчеркнула она.
Набиуллина сообщила о необходимости сдвигать с места проблему замороженных активов. По ее словам, среди важных задач – возвращение доверия инвесторов.
Санкционная кампания против РФ последовала за началом спецоперации России на Украине. Запад начал вводить жесткие рестрикции, которые затронули различные отрасли российской экономики. В частности, страны начали замораживать финансовые активы брокеров и запретили сотрудничество с ними американским и европейским компаниям.