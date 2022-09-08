PepsiCo запретила поставлять оригинальный напиток в РФ

Руководство PepsiCo запрещает поставлять свою продукцию в Россию через Казахстан. Не исключено, что это коснется и Белоруссии, сообщает Mash.

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Telegram-канал отмечает, что компания «вышла на войну с поставками оригинального Pepsi на российский рынок» через данные страны.

«По словам сотрудников, представители американской компании позвонили на казахстанский завод и наказали: не отгружать крупные партии своей газировки на фуры, едущие в Россию. И вообще — не продавать товар ни под каким предлогом, если увидят российские номера. На белорусский завод звонить пока не стали — опасаются реакции [президента страны — прим. ред.] Александра Григорьевича [Лукашенко — прим. ред.]», — указал автор публикации.

Вместе с тем отмечается, что у PepsiCo нет планов продать свой бизнес в России. Сейчас она продвигает бренды «Русский дар» и Frustyle, отмечает Mash. В компании пришли к тому, что «вкуса колы в линейке не будет».

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