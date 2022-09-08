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6 часов назад

Магазины H&M продолжат работать в России

Елена Прошина

Флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября. Об этом сообщают «Известия».

Стали известны сроки работы магазинов H&M в России
Фото: РамблерРамблер

По словам источника близкого к руководству компании, после 30 ноября в России продолжат работу 3-4 магазина компании. В их числе магазины в Метрополисе, Аффимоле и на Тверской.

В H&M уточнили дату начала распродажи

Правда, новых товаров там не появится – магазины будут продавать оставшийся на складах товар, который не распродали в Москве и Подмосковье.

«Магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров», — прокомментировали новость в службе поддержки H&M.

Ранее появилась информация, что магазины шведского бренда H&M перестанут работать в России 30 ноября.

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