Стали известны сроки работы магазинов H&M в России

Флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября. Об этом сообщают «Известия».
По словам источника близкого к руководству компании, после 30 ноября в России продолжат работу 3-4 магазина компании. В их числе магазины в Метрополисе, Аффимоле и на Тверской.
Правда, новых товаров там не появится – магазины будут продавать оставшийся на складах товар, который не распродали в Москве и Подмосковье.
«Магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров», — прокомментировали новость в службе поддержки H&M.
Ранее появилась информация, что магазины шведского бренда H&M перестанут работать в России 30 ноября.