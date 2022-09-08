Стали известны сроки работы магазинов H&M в России

Флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Рамблер Рамблер

По словам источника близкого к руководству компании, после 30 ноября в России продолжат работу 3-4 магазина компании. В их числе магазины в Метрополисе, Аффимоле и на Тверской.

Правда, новых товаров там не появится – магазины будут продавать оставшийся на складах товар, который не распродали в Москве и Подмосковье.

«Магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров», — прокомментировали новость в службе поддержки H&M.