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6 часов назад

Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев в ООО

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в российских ООО. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев в ООО
Фото: 

В опубликованном указе президента говорится, что разрешения на такие сделки теперь будет выдавать правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Кроме того, особый порядок проведения сделок разъяснит Министерство финансов.

Согласно указу, такие сделки теперь «могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций)».

Утверждать порядок выдачи разрешений будут в течении 10 дней. При этом Минфин РФ имеет право давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.

Ранее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер из-за действий недружественных стран и организаций.

Компании,Владимир Путин,Минфин России,
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