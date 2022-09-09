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5 часов назад

Американская нефтесервисная корпорация избавилась от бизнеса в России

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Американская транснациональная нефтесервисная компания Halliburton объявила о завершении продажи своих российских активов местной управленческой команде, состоящей из бывших сотрудников Halliburton. Российское подразделение сменило название на «БурСервис» и стало независимым от американской корпорации. Сумма сделки и её подробности не раскрываются.

Американская нефтесервисная корпорация ушла из России
Фото: ReutersReuters

Ещё в марте американская компания объявила о постепенном сокращении деятельности в России. Также Halliburton сообщила о приостановке дальнейшего развития бизнеса в стране из-за санкционных ограничений.

В апреле Halliburton из-за американских и европейских санкций свернула несколько проектов в России. Тогда представители корпорации уточнили, что российские активы Halliburton стоят порядка $340 млн.

Компания Halliburton считается одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. В её штате около 45 000 сотрудников, они работают в более чем 70 странах мира.

Компании,
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