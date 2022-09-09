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5 часов назад

«Яндекс» приобрел Delivery Club

Лера Букина

«Яндекс» стал собственником сервиса доставки Delivery Club. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку Единого государственного реестра юридических лиц.

«Яндекс» приобрел Delivery Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, ООО «Яндекс» приобрело 99,95% ООО «Деливери Клаб», остальные - у ООО «ГИС Технологии», которое является дочерней структурой интернет-компании.

Сделку заключили в четверг, 8 сентября. В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что в настоящее время ведется работа по подготовке документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки.

«На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем», - подчеркнули в компании.

Руководство компании «Яндекс» подписало с интернет-холдингом VK договор об обмене сервисов «Дзен» и «Новости» на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club в августе.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Маркет» приступил к развитию собственных торговых марок осенью 2021 года. Весной компания объявила о старте продаж аксессуаров для электроники под другой собственной маркой Commo.

Компании,Яндекс,
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