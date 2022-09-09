«Яндекс» приобрел Delivery Club

«Яндекс» стал собственником сервиса доставки Delivery Club. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку Единого государственного реестра юридических лиц.

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Так, ООО «Яндекс» приобрело 99,95% ООО «Деливери Клаб», остальные - у ООО «ГИС Технологии», которое является дочерней структурой интернет-компании.

Сделку заключили в четверг, 8 сентября. В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что в настоящее время ведется работа по подготовке документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки.

«На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем», - подчеркнули в компании.

Руководство компании «Яндекс» подписало с интернет-холдингом VK договор об обмене сервисов «Дзен» и «Новости» на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club в августе.