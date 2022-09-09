Американская нефтесервисная корпорация ушла из России

Бизнес нефтесервисной транснациональной корпорации Halliburton продали в России местному менеджменту. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте компании.
«Компания Halliburton (NYSE: HAL) сегодня объявила о завершении продажи своего подразделения в России российской управленческой команде, состоящей из бывших сотрудников Halliburton. В результате Halliburton больше не ведет операции в России», — отмечается в сообщении.
Так, не зависящая от нее компания ООО «БурСервис» теперь является владельцем бизнеса и активов Halliburton в России.
О планах постепенно сокращать объемы своей деятельности в России компания сообщала весной. Ситуация обусловлена санкциями, введенными против РФ на фоне спецоперации на Украине.
Компания Halliburton - один из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. В ней насчитывается порядка 45 тысяч сотрудников в более чем 70 странах.