Миллиардер вернулся в РФ после 10 лет жизни в Великобритании

Миллиардер и основатель «Альфа-Групп» Герман Хан, который попал под санкции стран Запада, вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне. Как сообщает «Лента.ру», журналисты Bloomberg выяснили, что сейчас он живет в Москве и курирует активы компании.

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Отмечается, что зарабатывает Хан благодаря бизнесу в России. У него есть доли в крупнейшем ретейлере X5 Group и мобильном операторе «Вымпелком», который более известен россиянам по бренду «Билайн». Представитель предпринимателя отказался комментировать местонахождение миллиардера.