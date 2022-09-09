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3 часа назад

Миллиардер вернулся в РФ после 10 лет жизни в Великобритании

Никита Бородкин

Миллиардер и основатель «Альфа-Групп» Герман Хан, который попал под санкции стран Запада, вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне. Как сообщает «Лента.ру», журналисты Bloomberg выяснили, что сейчас он живет в Москве и курирует активы компании.

Миллиардер вернулся в РФ после 10 лет жизни в Великобритании
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что зарабатывает Хан благодаря бизнесу в России. У него есть доли в крупнейшем ретейлере X5 Group и мобильном операторе «Вымпелком», который более известен россиянам по бренду «Билайн». Представитель предпринимателя отказался комментировать местонахождение миллиардера.

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Перед отъездом из Англии бизнесмен передал свою долю в инвестиционной компании LetterOne другому акционеру, который не попал под санкции. Благодаря этому ему удалось избежать заморозки почти 2 млрд долларов, которые в виде различных активов находятся за границей. Общее состояние Хана оценивается в 7,7 млрд долларов.

Компании,Герман Хан,Альфа-Групп,Вымпелком,
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