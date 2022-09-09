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1 час назад

Банки обязали раскрывать условия вкладов в виде таблиц

Лера Букина

Кредитным организациям теперь будет необходимо публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц. Данное правило вступает в силу с 1 октября. Соответствующая информация появилась на сайте Банка России.

Банки обязали раскрывать условия вкладов в виде таблиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом потенциальный вкладчик должен иметь доступ к ним как в офисе, так и онлайн.

«В ней [таблице — прим. ред.] будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — уточняется в заявлении пресс-службы регулятора.

Закон, который предоставил возможность Банку России вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, начал свое действие 3 июля.

Ранее в Банке России сообщили, что регулятор

рассматривает вопрос создания фонда компенсации для инвесторов, которые столкнулись с блокировкой активов западными странами.

Компании,Банк России,
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