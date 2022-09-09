Банки обязали раскрывать условия вкладов в виде таблиц

Кредитным организациям теперь будет необходимо публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц. Данное правило вступает в силу с 1 октября. Соответствующая информация появилась на сайте Банка России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом потенциальный вкладчик должен иметь доступ к ним как в офисе, так и онлайн.

«В ней [таблице — прим. ред.] будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — уточняется в заявлении пресс-службы регулятора.

Закон, который предоставил возможность Банку России вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, начал свое действие 3 июля.

Ранее в Банке России сообщили, что регулятор