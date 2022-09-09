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8 часов назад

"Нафтогаз" анонсировал новый иск против "Газпрома" за неуплату услуг по транзиту

ТАССиещё 13

Компания "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании "Газпром" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе украинской компании.

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»
Фото: AP Photo/Sergei ChuzavkovAP Photo/Sergei Chuzavkov

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Во вторник, 10 мая, "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

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Однако в "Газпроме" не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение украинского оператора перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа - крупнейшую газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области - в "Газпроме" заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.

После этих событий Витренко неоднократно анонсировал в различных интервью возможность обратиться в Международный арбитражный суд, заявляя, что российский газовый холдинг "недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые являются доступными для него".

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