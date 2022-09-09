Европа снова нашла альтернативу российскому газу

Нигерия планирует к предстоящей зиме увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, заявил министр нефти страны Тимипре Силва на международной нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане. Его слова приводит ТАСС. При этом конкретные объемы министр не назвал.

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По словам Силвы, Нигерия принимает решительные меры по обеспечению безопасности на месторождениях, чтобы избежать хищений энергоресурсов, которые негативно влияют на экономический потенциал страны.

«В прошлом воровство и вандализм сдерживали поставки нефти и газа на мировые рынки. Повышение уровня безопасности на месторождениях и инфраструктуре приведет к увеличению экспорта сжиженного газа в Европу», — сказал министр.

Одновременно с ростом поставок СПГ Нигерия начнет строительство газопровода через Алжир в Европу и инвестирует в это 10 миллиардов долларов.

По данным официальной правительственной статистики, нигерийские поставки газа в Европу в 2021 году составили 23 миллиарда кубических метров. При этом проект газопровода через Алжир был предложен еще 40 лет назад, однако соглашение о реализации было подписано только в 2009 году, а его строительство до сих пор не начато. Проектная протяженность трубопровода составляет 4128 километров, мощность — 30 миллиардов кубометров, а оценочная стоимость — 30 миллиардов долларов.

Также правительство страны одобрило строительство маршрута экспорта газа через Марокко до границ Евросоюза. Предполагаемая протяженность газопровода составит 5660 километров, что сделает его самым длинным подводным трубопроводом в мире и вторым по длине в целом после МГП «Дружба».