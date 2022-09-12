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48 минут назад

Российский посол высказался о ситуации с «Северным потоком»

Lenta.ruиещё 1

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев высказался о ситуации с российским газопроводом «Северный поток», турбины для которого сейчас находятся в ремонте. Его слова приводят «Известия».

Российский посол высказался о ситуации с «Северным потоком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром» стремится к выполнению контрактных обязательств по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для «Северного потока», которые взяла на себя компания Siemens и ее дочерние структуры. Он отметил, что турбину для проекта отправили из Канады не в Россию, а в Германию, что стало нарушением. Такой подход он назвал неприемлемым.

«Недавно из-за выявленного дефекта — утечки масла — была остановлена последняя работающая турбина на насосной станции "Портовая". Представители Siemens выступили с заявлением, что такое, мол, случалось и ранее, и в этом нет «ничего страшного». Для нас такой подход неприемлем. К тому же это небезопасно. Неисправное оборудование эксплуатироваться не будет», — отметил дипломат.

Нечаев добавил, что диалог о турбинах между двумя странами идет на уровне экономических операторов — ПАО «Газпром» и Siemens.

Ранее сообщалось, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение европейских стран. По мнению авторов статьи, ситуация в Евросоюзе грозит ускоренным ростом инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию граждан.

Компании,Сергей Нечаев,Siemens,Газпром,ЕС,
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