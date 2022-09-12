Ozon нашел замену сгоревшему складу

Маркетплейсу Ozon удалось согласовать с Новой технологической компанией (НТК) вопрос аренды помещения взамен сгоревшего склада в подмосковной Истре. Речь идет о площади в 80 тыс. кв. м в логопарке «PNK Парк Жуковский», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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В подмосковной Истре площадь склада составляла 76 тыс. кв. м. Напомним, что там в начале августа сгорело два из трех блоков на 50 тыс. кв. м. Планы арендовать склад в Жуковском на 10 лет с запуском в 2023 году были подтверждены самой компанией.

По словам собеседников газеты, изначально площади в Жуковском строили для польского одежного ретейлера LPP, которому принадлежат такие бренды, как Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito. Но в связи с началом спецоперации на Украине руководство компании приняло решение свернуть бизнес в РФ. Соответственно, оно отказалось от аренды. Вместе с тем об официальном разрыве договора аренды объявлено не было.

По мнению специалистов, возможное заключение договора может стать крупнейшей сделкой на логистическом рынке в текущем году. Вместе с тем ежегодные траты Ozon на новый склад могут обойтись в 500 млн рублей, указывает издание. Однако компании могут предоставить дисконт в связи с тем, что она – надежный плательщик.