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1 час назад

Крупные предприятия начали закрываться в ЕС из-за цен на российский газ

Елена Прошина

Несколько энергоемких предприятий в Евросоюзе решили закрыть в связи с существенным ростом цен на российский газ. По большей части удар пришелся на отрасль цветной металлургии, следует из материала The Wall Street Journal.

Крупные предприятия в ЕС начали закрываться
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что словацкий алюминиевый комбинат Slovalco отказался от заключения договора на поставку электричества на будущий год.

Алюминиевый завод Slovalco сообщил, что останавливает производство на фоне высокой стоимости электроэнергии. Также добавляется, что затраты на них стали экономически невыгодными для компании.

Производственные мощности Slovalco позволяли ежегодно производить 175 тысяч тонн алюминия. По словам гендиректора предприятия, завод был ключевым поставщиком как для словацких компаний, так и для европейских.

Ранее хорватский портал Advance.hr сообщил, что многие крупные немецкие предприятия могут закрыться в связи с ростом цен на энергоресурсы. Автор отметил, что раньше экономическое благополучие ФРГ держалось за счет поставок недорогих ресурсов из России. Однако сейчас, по его словам, подорожание газа может обернуться закрытием ряда предприятий.

Компании,ЕС,
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