Крупные предприятия в ЕС начали закрываться

Несколько энергоемких предприятий в Евросоюзе решили закрыть в связи с существенным ростом цен на российский газ. По большей части удар пришелся на отрасль цветной металлургии, следует из материала The Wall Street Journal.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что словацкий алюминиевый комбинат Slovalco отказался от заключения договора на поставку электричества на будущий год.

Алюминиевый завод Slovalco сообщил, что останавливает производство на фоне высокой стоимости электроэнергии. Также добавляется, что затраты на них стали экономически невыгодными для компании.

Производственные мощности Slovalco позволяли ежегодно производить 175 тысяч тонн алюминия. По словам гендиректора предприятия, завод был ключевым поставщиком как для словацких компаний, так и для европейских.