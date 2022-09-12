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39 минут назад

Бывший министр приблизился к статусу крупнейшего землевладельца России

Lenta.ru

В России закрылась крупнейшая сделка с сельхозземлей с 2017 года. Связанные с Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева структуры выкупили у агрохолдинга «Юг Руси» около 200 тысяч гектаров земли, узнал «Коммерсантъ».

Бывший министр приблизился к статусу крупнейшего землевладельца России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате компания может стать крупнейшим владельцем сельхозземель в стране, ее земельный банк вырос до 1,1 миллиона гектаров. По оценкам «Совэкона», активы «Юга Руси» могли стоить 20-30 миллиардов рублей. Для «Юга Руси» выращивание сырья можно считать непрофильным бизнесом, выход из которого не повлияет на основную деятельность, считают эксперты.

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Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева занимает второе место в стране по производству молока, четвертое — по мясу, пятое — по сахару. В 2021 году выручка компании увеличилась на 25,4 процента, до 71,81 миллиарда рублей. На май этого года агрокомплекс был на третьем место в рейтинге крупнейших латифундистов. Теперь же бывший министр приблизился к статусу крупнейшего землевладельца России.

Агрокомплекс владеет земельными наделами в самых дорогих регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

Компании,Александр Ткачев,Коммерсант,
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