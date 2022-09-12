Известный производитель сигарет отказался от поставок в Россию

Производитель яблочных и малиновых сигарет Chapman приостановил поставки своей продукции российским заказчикам. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
По данным канала, руководство завода в Любеке (ФРГ) под предлогом введенных против Москвы ограничительных мер отказалось отгружать продукцию оптовикам из России.
В результате этого, «мелкие» торговцы сигаретами начали закупки товара через Казахстан и Киргизию. Крупные компании организовали импорт через Белоруссию.
Нарушение логистических цепочек, необходимость закупок сигарет через посредников привело к повышению цен, перебоям с поставками, уменьшению ассортимента.
Ранее сообщалось, что табачные компании понесли существенные убытки из-за ухода с российского рынка. Так, корпорация-производитель сигарет Kent и Dunhill потеряла свыше $1 млрд.