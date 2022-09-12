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1 час назад

Известный производитель сигарет отказался от поставок в Россию

Илья Родин

Производитель яблочных и малиновых сигарет Chapman приостановил поставки своей продукции российским заказчикам. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Известный производитель сигарет отказался от поставок в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, руководство завода в Любеке (ФРГ) под предлогом введенных против Москвы ограничительных мер отказалось отгружать продукцию оптовикам из России.

В результате этого, «мелкие» торговцы сигаретами начали закупки товара через Казахстан и Киргизию. Крупные компании организовали импорт через Белоруссию.

Нарушение логистических цепочек, необходимость закупок сигарет через посредников привело к повышению цен, перебоям с поставками, уменьшению ассортимента.

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Ранее сообщалось, что табачные компании понесли существенные убытки из-за ухода с российского рынка. Так, корпорация-производитель сигарет Kent и Dunhill потеряла свыше $1 млрд.

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