Известный производитель сигарет отказался от поставок в Россию

Производитель яблочных и малиновых сигарет Chapman приостановил поставки своей продукции российским заказчикам. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

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По данным канала, руководство завода в Любеке (ФРГ) под предлогом введенных против Москвы ограничительных мер отказалось отгружать продукцию оптовикам из России.

В результате этого, «мелкие» торговцы сигаретами начали закупки товара через Казахстан и Киргизию. Крупные компании организовали импорт через Белоруссию.

Нарушение логистических цепочек, необходимость закупок сигарет через посредников привело к повышению цен, перебоям с поставками, уменьшению ассортимента.