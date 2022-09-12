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3 часа назад

Германия урезала импорт российских товаров

Национальная Служба Новостейиещё 2

Общий объём экспортируемых в Германию российских товаров сократился в июле на 45,8% год к году. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии. При этом в денежном выражении импорт увеличился на 10,2%. Ведомство объясняет это резким ростом цен, в первую очередь на нефть и газ.

Германия урезала импорт российских товаров
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Совокупная стоимость импорта из России в июле достигла 2,87 миллиарда евро. Германией были закуплены сырая нефть и газ на 1,4 миллиарда евро, что на 1,6% больше, чем в июле 2021 года. Импорт российского кокса и нефтепродуктов в денежном выражении вырос на 72,5% год к году, до 0,5 млрд евро, угля — более чем в два раза, до 0,3 млрд евро.

По данным Федерального статистического ведомства, Германия сократила экспорт в Россию в деньгах на 56,8% год к году, до 1 млрд евро. По итогам июля в денежном выражении Германии приобрела у России больше товаров, чем продала ей, на 1,9 млрд долларов.

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