Германия готовит новый пакет помощи для энергокомпаний

Правительство Германии на фоне углубления нынешнего энергетического кризиса готовит новый пакет помощи для энергокомпаний в размере около €67 млрд. Об этом во вторник сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По ее информации, власти ФРГ планируют укрепить возможности германской государственной банковской группы KfW для обеспечения гарантий и поддержки ликвидности энергетических компаний. Речь, как пишет издание, идет о кредитных разрешениях на сумму около €67 млрд. Министерство финансов Германии намерено использовать кредитные полномочия, созданные для Фонда стабилизации экономики (WSF) во время пандемии коронавируса. Теперь этот фонд будет использоваться для поддержки KfW.