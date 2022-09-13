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1 час назад

Германия готовит новый пакет помощи для энергокомпаний в размере €67 млрд

ТАСС

Правительство Германии на фоне углубления нынешнего энергетического кризиса готовит новый пакет помощи для энергокомпаний в размере около €67 млрд. Об этом во вторник сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Германия готовит новый пакет помощи для энергокомпаний
Фото: ТАССТАСС

По ее информации, власти ФРГ планируют укрепить возможности германской государственной банковской группы KfW для обеспечения гарантий и поддержки ликвидности энергетических компаний. Речь, как пишет издание, идет о кредитных разрешениях на сумму около €67 млрд. Министерство финансов Германии намерено использовать кредитные полномочия, созданные для Фонда стабилизации экономики (WSF) во время пандемии коронавируса. Теперь этот фонд будет использоваться для поддержки KfW.

"Это укрепляет рефинансирование KfW и расширяет возможности банковской группы по оказанию стабилизационной помощи поставщикам энергии", - указывается в сообщении.

Компании,
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