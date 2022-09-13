На ушедшие из РФ компании подали в суд

Российские торговые центры приступили к подаче исков к зарубежным ретейлерам, которые ранее приняли решение приостановить деятельность на территории РФ, передают «Известия».

Согласно данным базы «Спарк», на текущий момент судами заведено уже 14 дел в категории «Исполнение обязательств по договорам аренды». Среди ответчиков по этим делам — H&M, Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды. Минимальная сумма исков составляет 57 тыс. рублей, максимальная — 55 млн рублей.

Также, по данным «Спарка», торговые центры требуют взыскания с компаний штрафов за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы».

Отмечается, что ТЦ «Южный полюс» (ЗАО «Символ») решил подать иск на Nike на сумму 1,6 млн рублей. На Uniqlo поданы два иска со стороны ТРК «Красный кит» (OOO «Просперити»). Сумма составляет 3,1 млн рублей.