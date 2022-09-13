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1 час назад

Российские госкомпании бросились закупать дорожающие из-за санкций товары

Lenta.ru

Российские госкомпании стали чаще закупать товары и услуги, на стоимость которых могли повлиять санкционные ограничения. В первом полугодии на 70 процентов взлетело число заявок на закупку услуг по ремонту металлоизделий, машин и оборудования по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование OTC.ru.

Госкомпании бросились закупать дорожающие из-за санкций товары
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На 14 процентов выросло количество закупок в категории пищевых продуктов, в которую входят сахар, шоколад, чай и кофе. Эксперты выявили десять самых популярных категорий продукции, которые приобретали госкомпании в первой половине года. В основном они бросились закупать лекарственные препараты и медицинские изделия из-за их подорожания.

Далее идут медицинское оборудование и инструменты м «части и принадлежности автотранспортных средств. Рост закупок также объясняется желанием госкомпаний сделать складские запасы до налаживания новых цепочек поставок с российскими поставщиками или партнерами из дружественных стран, считают аналитики. По данным Росстата, в первом полугодии рост потребительских цен составил 15,9 процента в годовом выражении.

Инфляция в России настоящее время находится на уровне 14 процентов, но есть тенденция к снижению. К концу года результат должен быть на уровне 12 процентов, сказал ранее президент страны Владимир Путин.

Компании,Владимир Путин,Росстат,
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