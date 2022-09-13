Названы сроки закрытия магазинов Massimo Dutti и Zara Home

Магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской Inditex Group могут окончательно закрыться в России до конца ноября 2022 года. Об этом ТАСС рассказали эксперты рынка торговой недвижимости.

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«Inditex Group закроет магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. Магазины остальных брендов откроются в марте 2023 года в некоторых торговых центрах под новой вывеской. Ряд арендодателей в данный момент проводят активные переговоры с потенциальными арендаторами на освобождающиеся площади», — пояснил ТАСС источник на рынке торговой недвижимости.

Отмечается, что планы по уходу этих брендов из российского рынка действительно есть. Старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько рассказала, что площадки этих брендов займут другие арендаторы.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров также отметил, что официальных уведомлений пока не было, но, по его словам, скорее всего, эти магазины закроются в России окончательно.

«Думаю, все закрытия пройдут до конца ноября. Все активно ищут новых арендаторов. Мы как Союз торговых центров даже открыли офис в Стамбуле для более активного привлечения турецких брендов на российский рынок», — выразил мнение Шакиров.