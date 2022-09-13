Американский банк начал вывозить своих сотрудников из России

Bank of America, один из крупнейших банков США, начал переводить часть сотрудников из России в Дубай, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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После начала спецоперации на Украине некоторые западные банки релоцировали российских сотрудников в другие страны. Например, решение о вывозе приняли JP Morgan и Goldman Sachs. Дубай, крупный финансовый и деловой центр в Персидском заливе, является излюбленным местом для банкиров, переезжающих из России, отмечает издание.