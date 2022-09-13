Американский банк начал вывозить своих сотрудников из РФ

Bank of America приступил к переводу некоторых своих сотрудников из России в Дубай. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что часть работников уже переехали в Дубай, другие же находятся в процессе переезда. В Reuters напомнили, что Bank of America является не единственным американским банком, принявшим решение перевести своих сотрудников из России в ОАЭ. То же еще в марте сделали JPMorgan, Goldman Sachs и Rothschild&Co.